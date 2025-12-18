Ukrayna limanda Rus tankerini vurdu

Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Rusya’nın güneyindeki Rostov-on-Don limanında demirli halde bulunan bir petrol tankerini vurdu.

Rostov-on-Don valiliğinin açıklamasına göre, saldırıda mürettebatan can kayıpları var. Ölü sayısı ise belirsiz.

Rostov-on-Don Belediye Başkanı, tankerden petrol sızıntısı meydana gelmesinin engellendiğini duyurdu.

Hava saldırısı nedeniyle şehirde yapım aşamasında olan yüksek katlı bir apartman da hasar aldı. Bir kasabadaysa iki ev yandı.