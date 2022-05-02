Ukrayna limanlarında 4,5 milyon ton tahıl mahsur

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 4,5 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarında beklediğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.05.2022 - 11:53

Ukrayna limanlarında 4,5 milyon ton tahıl mahsur

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Alman Ajansına konuşan Gıda Programı Almanya Direktörü Martin Frick, 4,5 milyon ton tahılın yüklü olduğu gemilerin limanlardan ayrılamadığına dikkati çekti.

İlgili açıklamada, bekletilen tahıllara dünyanın ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Dünya Gıda Programına göre ihracatın yeniden başlayabilmesi için hem insanlara hem limanlara erişimin sağlanması gerekiyor.

24 Şubat'ta başlayan  saldırıları sonrası  limanları ticaret için kullanılamıyor.

Avrupa ülkeleri kara ve demir yolu ile Ukrayna'dan tahıl taşımaya başladı.

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