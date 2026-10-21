Ukrayna masası Norveç'te kuruldu. ABD, Rusya'ya yeni bir barış önerisi götürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Norveç'in başkenti Oslo'da ABD başkanı Donald Trump 'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya-Ukrayna barışını görüştü.



Toplantı, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un ev sahipliğinde düzenlendi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da müzakereye video konferans yöntemiyle katıldığı bildirildi.



WİTKOFF, PUTİN'E GÜNCELLENMİŞ BARIŞ ÖNERİSİ GÖTÜRÜYOR

Görüşmelerin ardından Witkoff Rus lider Vladimir Putin'i ziyaret etmek için St. Petersburg'a gidiyor.



Amerikan Axios haber sitesine göre, Witkoff Rus lidere güncellenmiş bir barış önerisi götürüyor.



Reuters haber ajansına konuşan yetkililer de önerilecek konuların Ukrayna için güvenlik garantileri, savaş sonrası ekonomik plan ve daha geniş bir Avrupa güvenlik mimarisi de dahil olmak üzere "kapsamlı bir barış çerçevesini" kapsadığını söyledi.

TRUMP: ZELENSKİ SAVAŞI BİTİRMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç'teki Ukrayna toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ukrayna'ya muazzam miktarlarda para verdik.” diyen Trump, "Karşılığında yüksek fiyatlı dizel yakıttan başka hiçbir şey almadık. Ve Amerikalı vergi mükellefleri bundan bıktı. Zelenski'nin bir anlaşma yapmasını istiyoruz. Anlaşma yapabilir. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız kısa görüşmede de anlaşma yapabilirdi." dedi.

Bir kez daha Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye yüklendi. Rusya ile Ukrayna arasında artık bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade eden ve Moskova'nın anlaşmaya daha istekli olduğunu savunan Trump, Ukrayna liderine anlaşma için çağrıda bulundu.

Trump, "Zelenski'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde gidişatın "daha kötü" olacağını söyleyen ABD Başkanı, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu