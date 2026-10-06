Ukrayna, Moskova’yı 650'den fazla İHA ile vurdu: 2 ölü, 9 yaralı

Rusya-Ukrayna Savaşı beşinci yılına yaklaşırken, tarafların karşılıklı saldırıları sürüyor. Ukrayna, gece boyunca Rusya’nın Moskova bölgesini 650’den fazla insansız hava aracı (İHA ) ile hedef aldı.

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyev, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.



Hava savunma sistemlerinin bölgedeki 16 yerleşim birimi genelinde 185 İHA'yı imha ettiği bilgisini paylaşan Vorobyev, bazı köylerde 10’dan fazla müstakil evde, bazı apartmanlarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydetti.

Rusya devlet haber ajansı TASS’ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, saldırılar sırasında Rus e-ticaret şirketi Wildberries tarafından işletilen bir depo da yangın çıktı. Domodedovo kentinde ise İHA saldırılarından etkilenen köylere yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

RUSYA: 868 UKRAYNA İHA'SINI İMHA ETTİK

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün akşam yerel saatle 20.00’dan bu sabah 09.00’a kadar Rus hava savunma sistemlerinin Rusya'da Moskova bölgesi dahil çeşitli yerlerde 868 Ukrayna İHA’sını imha ettiği belirtildi.