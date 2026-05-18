Ukrayna Moskova'yı vurdu. Son bir yılın en güçlü saldırısı

Ukrayna, Rusya'ya son bir yılın en şiddetli saldırısını düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yerleşim yerleri hedef alındı.



Saldırıda en az 600 Ukrayna dronu gece boyunca aralıksız saldırı düzenledi. Ölen ve yaralananlar var.



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın hava savunma sistemlerini aştıklarını söylerken, "Ruslar, rafinerilerini, petrol tesislerini, işletmelerini düşünsün. Ukrayna, Moldova veya diğer komşu ülkelerdeki halkların yaşamlarını nasıl alt üst edeceklerini değil." ifadelerini kullandı.

Moskova ise Ukrayna'nın kıyı kenti Odesa'ya saldırdı. Odesa valiliği, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını açıkladı.

Rusya tarafından açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, "Kiev, AB tarafından finanse edilen bir başka kitlesel terör saldırısı daha gerçekleştirdi. Saldırının hedefleri sadece sivillerdi, insanlar, konutlar ve evler.” dedi.