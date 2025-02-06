Ukrayna ölüyor: Doğumlar savaşta verilen kayıplarla yarışamıyor

Ukrayna, 2024 yılında 495 bin 90 ölüm kaydetti. Ukrayna Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan verilere göre bu sayı, ülkede doğan insan sayısının neredeyse üç katı.

Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılında Ukrayna'da 176 bin 679 doğum gerçekleşti. Doğum oranı 2023'e kıyasla yüzde 5,7 düştü, ölümler ise önceki yıla göre yüzde 0,2'lik küçük bir azalma gösterdi.

SAVAŞ TOPLUMLARI YOK EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı Ukrayna savaşı, bu ayın sonunda üçüncü yılını dolduracak. Savaş boyunca her iki taraf da ağır kayıplar verdi, ancak ne Ukrayna ne de Rusya kayıpları konusunda açık veriler paylaştığı için kesin rakamları belirlemek zor.

UKRAYNA KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERİ KAPSIYOR

Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın doğum ve ölüm verileri yalnızca şu anda Ukrayna’nın kontrolünde bulunan bölgeleri kapsıyor; Rus askeri güçlerinin ele geçirdiği bölgeler hakkında bilgi içermiyor.

Bu nedenle, Donetsk, Herson ve Zaporijya oblastlarına ait veriler eksik kalırken, Kırım ve Luhansk Oblastı’ndaki Ukrayna vatandaşlarının doğum ve ölüm kayıtları hiç yer almıyor.

EN FAZLA DOĞUM BAŞKENT KİEV'DE KAYDEDİLDİ

2024 yılında Ukrayna’da 176 bin 679 çocuk doğdu. 2021 yılında, yani Putin’in 2022 başındaki işgalinden hemen önce derlenen veriler, o yıl 273 bin 772 doğum olduğunu gösteriyordu.

2024 yılında en fazla doğum, başkent Kiev’de gerçekleşti ve 19.706 bebek dünyaya geldi. Herson Oblastı ise 434 doğumla en düşük doğum oranına sahip bölge oldu.

EN ÇOK ÖLÜM DNİPRO'DA

Geçtiğimiz yıl en fazla ölüm Dnipro Oblastı’nda kaydedildi ve 53 bin 268 kişi hayatını kaybetti. Kiev’de 35 bin 528, Harkov Oblastı’nda ise 34 bin 883 ölüm gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı ayrıca 2024 yılında Ukrayna’da 150 bin 201 evlilik kaydı yapıldığını bildirdi.

En fazla evlilik, 20 bin 862 nikahla Kiev’de gerçekleşirken, başkent aynı zamanda 4 bin407 boşanma kaydıyla en fazla boşanmanın yaşandığı yer oldu.