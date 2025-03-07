Ukrayna ordusu Amerikan silahları olmadan ne kadar dayanabilir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Trump yönetimi, askıya alınan askeri yardımın yanı sıra Ukrayna ile istihbarat paylaşımını da durdurdu.



Son dönemde Ukrayna'nın, Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk'a ait olan ve askeri iletişimi kolaylaştıran Starlink uydu internet sistemine erişimini kaybedebileceği yönünde endişeler de dile getiriliyor.

UKRAYNA'NIN TÖKEZLEMESİ AN MESELESİ



Milyarlarca dolarlık Amerikan yapımı silahlar olmadan, Ukrayna güçlerinin Rusya karşısında tökezlemesi an meselesi olabilir.



Ancak bu çöküşün ne kadar süreceği, Avrupa ülkelerinin Trump yönetiminin askıya alındığını duyurduğu topçu, füze ve hava savunma sistemlerini ne kadar çabuk telafi edebileceğine bağlı.

ABD 11 MİLYAR DOLARLIK SİLAH VERECEKTİ



ABD, bu yıl Ukrayna'ya 11 milyar dolara kadar silah ve ekipman teslim etmeyi taahhüt etmişti. Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin yeni bir analizine göre, bunun bir kısmı Pentagon stoklarından, bir kısmı ise yeni savunma sözleşmeleri aracılığıyla sipariş edilmişti.



Avrupa'nın Ukrayna'ya olan sarsılmaz destek vaatleri ise Trump yönetimi geri çekilmeye başladığından beri giderek yoğunlaştı. Ancak bu desteğin silah açığını hızla kapatması neredeyse imkansız.



"AMERİKAN YARDIMININ YERİNİ TUTAMAZ"

Ukrayna'ya mümkün olduğunca hızlı şekilde silah göndermek isteyen Avrupa savunma sanayileri hız kazandı, ancak ülkelerin kendi silah stoklarını da koruması gerekiyor.



Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko, "Avrupa, Amerikan yardımının yerini kesinlikle tutamaz" demişti.

"DÖRT AYLIK BİR SÜREDE ORDU ÇÖKECEK"



Ukrayna'nın kendisi insansız hava araçları üretiyor ve yerli topçu sistemleri inşa ediyor. Ülke, bu yıl bütçesinin yüzde 26'sını savunmaya harcamayı planlıyor. Ancak bazı üst düzey Ukraynalı yetkililer, Amerikan desteği yeniden başlatılmazsa ordunun zor durumda kalacağını söylüyor.



Uzmanlara göre Ukrayna güçleri, dört aylık bir zaman diliminde çökmeye başlayacak çünkü kaybettiklerini telafi edecek yeterli mühimmat ve ekipmana sahip olmayacaklar.



AVRUPA NEDEN BOŞLUĞU DOLDURAMIYOR?



Müttefiklerin üç yıllık savaş boyunca Ukrayna'ya sağladığı 136 milyar dolarlık askeri yardımın neredeyse yarısı ABD'den geldi.



Ukrayna ve Avrupa'daki savunma sanayileri üretimi hızlandırdıkça Amerikan payı zamanla azaldı.



Ukrayna'ya şu anda tedarik edilen askeri donanımın yalnızca yaklaşık yüzde 20'si ABD'den geliyor. Ancak bu yüzde 20 en ölümcül ve önemli sevkiyatı oluşturuyor.



UKRAYNA MAHVOLDU MU?



Askeri analistler, ABD askeri yardımı olmadan Kiev'in Rusya ile olumsuz bir ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor.



Bu, topraklarının beşte birini terk etmek ve NATO'ya katılma isteklerinden vazgeçmek anlamına gelebilir.