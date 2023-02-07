Ukrayna ordusu, Bahmut’ta Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağı düşürdü

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Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinin Bahmut semalarında Rus ordusuna ait Su-25 tipi savaş uçağının, Ukrayna güçlerinin savunma hattında ilerleyen Rus piyadeleri havadan koruduğu belirtildi.



Açıklamada, “Muhafızlarımız, taşınabilir uçaksavar füze sisteminden ateş açtı, Rus savaş uçağı Su-25’i düşürdü. Uçak, füze isabet etmesi sonucu alev aldı ve düştü.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, pilotların akıbetinin henüz bilinmediği aktarıldı.



RUS GÜÇLER, SON 24 SAATTE 6 FÜZE, 24 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDI

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 6 füze, 24 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



Rusların Harkiv, Donetsk, Dnipro ve Herson bölgelerindeki sivil altyapılara çoklu fırlatma roket sistemiyle 75 saldırı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, siviller arasında can kaybı olduğu bilgisi paylaşıldı.



Ukrayna askerlerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki bazı yerleşim birimlerine yapılan saldırıları püskürttüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca "Rus ordusu, Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Novopavlosk yönlerinde operasyonlar yürütmeye odaklanıyor." ifadesi kullanıldı.



Rusya’nın kayıplar vermeye devam ettiği ileri sürülen açıklamada, "Düşman, yaralıların tedavisi için Herson bölgesindeki psiko-nörolojik pansiyonu hastaneye dönüştürdü." iddiası yer aldı.



Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saatte Rus güçlerin ve teçhizatın yoğunlaştığı bölgelere 9, uçaksavar füze sistemlerinin mevzilerine 2 saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada ayrıca, Ukrayna füze ve topçu birimlerinin Rusya ordusunun 8 insan gücü toplama alanını vurduğu aktarıldı.

