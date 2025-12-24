Ukrayna ordusu Donetsk'in Siversk kentinden çekildi

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik trafik sürerken, taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Siversk kentinden çekildiğini bildirdi.



Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, geri çekilme kararının askerlerin can güvenliği ve kaynakların korunması doğrultusunda alındığı aktarılırken, "İşgalciler sayısal üstünlükleri ve küçük taarruz gruplarının olumsuz hava şartları sırasındaki kesintisiz baskıları sayesinde ilerleme kaydetti" ifadeleri kullanıldı.



Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Siversk kentinin, Donetsk bölgesinin savunmasında büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. Siversk’in, Ukrayna’nın "kale kuşağı" olarak nitelendirilen bölgesinin kuzeyinde kalan Sloviansk şehrine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu biliniyor.