Ukrayna ordusu emeklileri askere alacak

Ukrayna, Silahlı Kuvvetlerindeki asker açığını gidermek amacıyla, 60 yaş üstü erkeklerin sözleşmeli askeri hizmete alınmasına izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koydu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin imzaladığı yasa, bu yaş grubundaki erkeklerin de orduya katılmasının önünü açıyor.

BİR YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, emeklilik yaşındaki erkekler, askeri doktorlar tarafından sağlık açısından uygun bulunmaları ve birlik komutanı tarafından onaylanmaları halinde, muharip olmayan görevlerde sözleşmeli olarak orduya katılabilecek. Bu sözleşmeler bir yıl sürecek ve gerekli onaylarla yenilenebilecek.

İlk olarak nisan ayında bir grup milletvekili tarafından sunulan yasa tasarısı, bu ayın başlarında Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada’da ikinci okumada kabul edilmişti. Ukrayna’da erkekler için yasal emeklilik yaşı 60.

GENEL SEFERBERLİK KOŞULLARI

Ülkede, Şubat 2022’de ilan edilen genel seferberlik kapsamında 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin yurtdışına çıkmaları yasaklanmıştı.

2024 yılında ise artan kayıplar nedeniyle askerlik yaşı 27’den 25’e düşürülmüş, seferberlik kuralları sıkılaştırılmıştı.

Şu ana kadar Ukrayna'da 213 binden fazla firar vakası kayıtlara geçti.