Ukrayna ordusu güneyde karşı taarruza geçti

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı bildirildi.



Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi.



Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi.



Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.



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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde düzenlediği saldırı girişiminin başarısız sonuçlandığını iddia etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna askeri güçlerinin, Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde üç yönde saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.



Bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talimatıyla gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Rus birliklerinin güçlü savunması sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri büyük kayıplar verdi. Çatışmalarda Ukrayna ordusuna ait 26 tank, 23 piyade savaş aracı, 9 zırhlı araç imha edildi, 2 'Su-25' tipi savaş uçağı düşürüldü. Düşmanın kayıpları 560’tan fazla askerdir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Ukrayna güçlerinin saldırı girişiminin başarısız sonuçlandığı" ileri sürüldü.