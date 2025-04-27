Rus basınına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel kayıplarını yerine koymak için zamanı yok.

Rusya'nın Akhmat Özel Kuvvetler Komutanı Apty Alaudinov, bu nedenle Ukrayna'nın engelli insanları ve mahkumları savaş operasyonlarına dahil etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Alaudinov Rus haber ajansı TASS'a verdiği demeçte “Savaşçı temini konusunda çok zor durumdalar” dedi.

Rus istihbaratının son dönemde Ukrayna ordusu saflarındaki yabancı paralı askerlerin sayısında da bir düşüş kaydettiğini de sözlerine ekledi. Alaudinov, “Şu anda ellerine geçirebildikleri kişilerden birlikler oluşturuyorlar” diye konuştu.

"PORTEKİZLİ ASKERLER UKRAYNA SAFLARINDA"

“Myth” çağrı işaretli bir Rus Silahlı Kuvvetleri komutanı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, son zamanlarda Portekizli paralı askerlerin Donetsk topraklarındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında görüldüğünü söyledi.

Rus tarafına göre 2022'den bu yana 115 ülkeden 15 binden fazla yabancı paralı asker olarak Ukrayna ordusuna katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tarafında savaşan yabancı paralı askerlerin Cenevre Sözleşmesi tarafından korunmadığını söyledi.

Putin aynı zamanda tüm esirlere insani muamele yapılması çağrısında bulundu.