Ukrayna ordusu Rus savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andrey Kovalev, yerel televizyon programında yaptığı açıklamada, Rusya'nın asker ve teçhizat kayıplarını değerlendirdi.



Son bir günde Ukrayna hava kuvvetlerinin, Rus askerlerinin silah ve teçhizatının bulunduğu 20 bölgeyi ve 2 uçaksavar füze sistemini vurduğunu belirten Kovalev, şunları söyledi:



"Füze birlikleri düşmana ait 2 hava savunma sistemi, 4 topçu aracı ve bir elektronik harp istasyonunu vurdu. Son bir günde Rusya 960 asker, 10 tank, 29 zırhlı muharebe aracı, 31 topçu sistemi, 3 hava savunma sistemi, 35 operasyonel ve taktik insansız hava aracı, 42 araç ve 5 özel ekipman kaybetti."



Kovalev, dün Ukrayna birliklerinin, Luhansk bölgesinde bir Su-34 tipi savaş uçağını düşürdüklerini aktardı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın asker ve teçhizat kayıplarına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Düşman 24 Şubat 2022-30 Ocak 2024 döneminde yaklaşık 384 bin 140 asker, 6 bin 300 tank, 11 bin 725 zırhlı araç, 9 bin 144 topçu sistemi, 972 çok namlulu roketatar, 663 hava savunma sistemi, 332 uçak, 324 helikopter, 7 bin 84 insansız hava aracı, 1846 seyir füzesi, 23 gemi ve bot, bir denizaltı, 12 bin 191 yakıt tankı, 1448 özel araç kaybetti."