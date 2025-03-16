Ukrayna ordusu savaştaki tek kozunu da kaybetmek üzere

Rus yetkililer, birliklerinin sınırdaki Kursk bölgesinde kalan son Ukraynalı askerleri sürmek için mücadele ettiğini açıkladı. Ukrayna, Moskova güçlerinin dikkatini dağıtmak ve pazarlık kozu elde etmek için yedi ay önce bölgeye sürpriz bir saldırı düzenlemişti.

RUS TOPRAKLARINA EN BÜYÜK SALDIRI



Üç yıl süren Ukrayna savaşının en çarpıcı muharebelerinden birinde, Ukrayna kuvvetleri Ağustos 2024'te Rusya'nın batı sınırındaki Kursk'a doğru ilerledi. Bu, 1941'deki Nazi işgalinden bu yana Rus topraklarına yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçti.



Ancak bu ay gerçekleşen ani karşı saldırı, Ukrayna'nın kontrolündeki alanı yaklaşık 110 kilometrekareye düşürdü. Kiev 2024'te bin 368 kilometrekareden fazla alanı ele geçiridğini idda ediyordu.

KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDİYORLAR



Rus yanlısı askeri blog yazarları, Rusya'nın bazı bölgelerde Ukrayna güçlerini sınıra doğru geri püskürttüğünü, ancak yoğun çatışmaların sürdüğünü ve Ukrayna güçlerinin geri çekilirken karşılık verdiğini söyledi.



Hem Ukrayna hem de Rusya'dan gelen savaş alanı haritaları, Kursk'taki sınırın Rus tarafında Ukrayna kuvvetlerinin birleştiğini gösteriyordu. Rusya, bölgedeki çok sayıda mayını temizlediğini ileri sürüyor.



Putin, Ukrayna askerlerini Kursk'ta sivillere karşı suç işlemekle suçladı, Kiev ise bunu reddetti. Ukrayna, yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerinin Kursk'ta Rusya ile birlikte savaştığını söylüyor.

