Ukrayna ordusunda ilk F-16 kaybı

Ukraynalı yetkililer, orduya ait bir F-16 savaş uçağının pazartesi günü büyük bir Rus saldırısını püskürtmeye çalışırken düştüğünü duyurdu.



F-16'nın düşmesi, uzun zamandır beklenen ABD yapımı uçakların teslim alınmasından bu yana bildirilen ilk kayıp oldu.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Facebook'ta yaptığı açıklamada, uçağın Rus hedefine yaklaşırken düştüğünü ve pilotunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

F-16'LAR RUS SALDIRILARINI PÜSKÜRTÜYOR



F-16'ların "yüksek verimlilik gösterdiği" ve dört Rus seyir füzesini düşürdüğü belirtildi. Ukrayna, Rusya'nın o gün enerji sektörünü hedef alan 200'den fazla füze ve insansız hava aracı fırlattığını açıkladı.



Açıklamada, "Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle bağlantı koptu. Daha sonra uçağın düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN "RUS ATEŞİ DÜŞÜRMEDİ" İDDİASI



Reuters'a konuşan bir ABD savunma yetkilisi, pazartesi günkü kazanın Rus ateşi sonucu gerçekleşmediğini, pilot hatasından mekanik arızaya kadar olası nedenlerin hala araştırıldığını öne sürdü.



Ukrayna yeni filosunun büyüklüğü hakkında ayrıntı vermedi, ancak kayıp önemli bir etki bıraktı. İngiltere merkezli The Times of London gazetesi, bir kaynağın Ukrayna'nın altı jete sahip olduğunu söylediğini aktardı.

"KENDİ HAYATI PAHASINA"



Ukrayna Hava Kuvvetleri Batı Komutanlığı, pilot Oleksiy Mes'in pazartesi günü bir çatışma görevi sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.



Açıklamada, "Oleksiy, Ukraynalıları ölümcül Rus füzelerinden kurtardı. Ne yazık ki, kendi hayatı pahasına," ifadeleri kullanıldı.



Savaş uçaklarının ülkeye gelişi, Rusya'nın 2,5 yıl önce başlattığı tam kapsamlı işgale karşı mücadelede Ukrayna için bir dönüm noktası oldu.



Kiev, Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana müttefiklerine, filosunu güçlendirmek amacıyla modern jetler sağlamaları yönünde çağrıda bulunuyordu.