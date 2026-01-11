Ukrayna’da gönüllü olarak savaşan Hollandalı eski asker Hendrik, Hollanda medyasına Ukrayna'da edindiği savaş tecrübesini aktardı. Gerçek kimliği güvenlik gerekçesiyle gizlenen 40 yaşındaki Hendrik, siperlerde yaralanmasına rağmen cepheye geri döndüğünü, ancak gördüklerinin kendisini derinden sarstığını söyledi.

Ukrayna ordusunda özellikle yabancı savaşçıların kötü muamele gördüğünü belirtten Hendrik, kendi tıbbi tedavisini ayarlamak ve parasını ödemek zorunda kaldığını, hayatını kaybeden yabancı savaşçıların ailelerine vaat edilen tazminatların çoğu zaman ödenmediğini söyledi. Cephede yolsuzluğun yaygın olduğunu vurgulayan Hendrik, bazı birliklerde savaş suçlarına varan uygulamalara tanık olduğunu da dile getirdi.

AZOV VE NAZİ SEMBOLLERİ

De Telegraaf'a verdiği röportajda cepheye dönüşünün ardından, geçmişte neo-Nazi eğilimleriyle gündeme gelen Azov alayıyla bağlantılı bir birliğe katıldığını anlatan Hendrik, kendisine “Azov’un değiştiği ve temizlendiği” söylense de, kısa sürede bunun gerçeği yansıtmadığını fark ettiğini belirtti.

Birlikte bulunduğu ofiste Stepan Bandera bayrakları, gamalı haçlar ve Nazi sembolleri gördüğünü ifade eden Hendrik, bazı ekiplerde “her sabah Nazi selamı verildiğini” bizzat yabancı savaşçılardan duyduğunu söyledi. Bu tablo karşısında görevini bıraktığını ve yalnız olmadığını, başka yabancıların da aynı nedenle ayrıldığını kaydetti.

KOLOMBİYALI SAVAŞÇILAR KARTEL GİBİ

Hendrik, Ukrayna ordusunda özellikle Kolombiyalı savaşçıların adeta “devlet içinde devlet” gibi davrandığını, aralarında uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı kişilerin bulunduğuna dair ciddi iddialar olduğunu aktardı ve bazı Kolombiyalıların kendisine baş kesme fotoğrafları gösterdiğini iddia etti.

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Aylar önce Hollanda’ya dönen Hendrik, artık Ukrayna’da işi kalmadığını düşünüyor. Ukrayna yönetimini “tamamen yolsuzlukla iç içe” olmakla suçlayan Hendrik, cephede bulunma nedeninin hükümet değil, siviller olduğunu vurguladı. Yeniden Ukrayna’ya dönme ihtimalini tamamen dışlamasa da, yaşadıklarının ardından bunun artık çok zor olduğunu ifade etti.