Ukrayna ordusundan robotlu kurtarma operasyonu

Ukrayna Kara Kuvvetleri 1. Tıbbi Taburu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, daha önce altı kez başarısız olan kurtarma girişimlerinden sonra robotun kullanıldığı yedinci deneme başarıyla sonuçlandı.

Uzaktan kumandayla yönetilen robot, tabut biçiminde zırhlı bir kapsülün monte edildiği arazi tipi tekerlekli bir araçtan oluşuyor. Yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafe kat eden robot, bir kara mayınına çarpıp tekerleği hasar görmesine rağmen askeri güvenli bölgeye taşımayı başardı.

Tabur sözcüsü Volodımır Koval, “Askerin yeri biliniyordu. Kendisiyle temas halindeydik, hava yoluyla yiyecek gönderiliyordu. Ancak kara yolu mayınlar ve düşman dronlarıyla doluydu. MAUL robotu bu zorlu koşullarda görevini tamamladı” dedi.

Robot, askerin bulunduğu noktaya ulaştıktan sonra asker kapsülün içine girip kapağı kapattı. Ancak dönüş yolunda Rus insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Asker, kapsülün zırhlı yapısı sayesinde hayatta kaldı.

“CESARET VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER BİRLEŞTİ”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenski, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, “Yaralı kahramanımızın hayatı kurtarıldı. Bu, askerlerimizin cesaretinin ve teknolojik yeniliklerin birleştiği bir örnek” dedi. Zelenski, orduda bu tür kara robotlarının ve insansız sistemlerin sayısının artırılacağını duyurdu.

MAUL sistemi, başlangıçta 1. Tıbbi Tabur tarafından geliştirildi ancak şu anda Ukraynalı savunma şirketi DevDroid tarafından üretiliyor. Yaklaşık 19 bin dolara satılan bu robot, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor, içten yanmalı motorla çalışıyor ve yaralıları korumak için özel bir zırhlı kapsül içeriyor.