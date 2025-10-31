Ukrayna ordusunu eğiten eski İngiliz asker, "casusluk" iddiasıyla tutuklandı

Ukrayna savcılığının açıklamasına göre, adı açıklanmayan bu kişi Ukrayna ordusuna askeri eğitim verirken Rus istihbarat Servisi FSB tarafından ajan olarak devşirildi. Şüphelinin, Ukrayna ordusundaki yabancı askeri danışmanlar hakkında bilgi topladığı, ayrıca orduya ait eğitim merkezlerinin koordinatlarını Rusya’ya ilettiği öne sürülüyor.



Savcılık, eski askerin 6 bin dolar karşılığında Ukrayna’daki askeri birlik komutanlıklarına erişim sağlamaya çalıştığını belirtti. 2024 yılı başında Ukrayna’ya gelen emekli asker, Mikolaiv kentinde askeri personele eğitim veriyordu. Daha sonra cephe hattına yakın bölgelerdeki sınır birlikleriyle de çalıştı.

RUSYA'DAN PATLAYICI YAPIMI TALİMATLARI ALDI

Ukrayna güvenlik servisi SBU, zanlının Rusya’dan patlayıcı yapımı talimatları aldığını ve kendisine bir tabanca ile mühimmat sağlandığını da iddia etti. Eski asker suçlu bulunması hâlinde 12 yıla kadar hapis cezası alabilir.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, “Ukrayna’da bir İngiliz vatandaşının gözaltına alındığına dair haberlerin farkındayız ve Ukraynalı yetkililerle temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.