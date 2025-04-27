"Ukrayna ordusunun dağınık kalıntılarını yakalayacağız"

Rusya Kursk bölgesini Ukrayna'dan geri aldığını iddia ederken, Kiev bunu şiddetle reddediyor.

Üst düzey bir Rus general, Ukrayna ordusunun bölgede kalan “dağınık kalıntılarının” yakalanacağını ve “yok edileceğini” söyledi.



Rus devlet haber ajansı RIA, Karadeniz Filosu'na bağlı 810. Tugay'ın komutan vekilinin bu sabah Vladimir Putin'e, kalanların hızla yok edileceğini söylediğini bildirdi.



“Şu anda Gornal yerleşimini yeniden ele geçirdik ve tamamen kontrolümüz altında olan sokaklarına yerleştik” diyen komutan, Rus birliklerinin Gornal'ın batı ve güneyindeki ormanlık alanları temizlemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

