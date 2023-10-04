Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı

Ukrayna ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı ve Rus askerlerini ateş altına aldığı açıklandı.

Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı
Joe Biden'dan Ukrayna diplomasisi

Joe Biden'dan Ukrayna diplomasisi

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Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ordusunun Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün "Timur" Özel Kuvvetler Birliğine bağlı "Stugni" ve "Bratstva" özel kuvvetlerinin Kırım Yarımadası topraklarına çıkarma yaptığı ve Rus güçlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Ukrayna: Özel kuvvetlerimiz Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Rus askerlerini ateş altına aldı - 1


Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiğini bildirmişti.

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