Ukrayna parlamentosu Başbakan Yardımcısı Kubrakov'u görevden aldı

Ukrayna parlamentosundan yapılan oylama sonucu, Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov görevden alındı. Kubrakov, savaş zamanındaki yeniden yapılanma çabalarını denetleyen ve Karadeniz nakliye hattı kurma çabalarını destekleyen kilit bir hükümet figürüydü.

Ukrayna parlamentosu Başbakan Yardımcısı Kubrakov'u görevden aldı

parlamentosu Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov'u görevden aldı.

Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden açıklama yaptı.

Zheleznyak, Ukrayna parlamentosunun bugün yaptığı oylamada, savaş zamanındaki yeniden yapılanma çabalarını denetleyen ve hayati önem taşıyan bir Karadeniz nakliye hattı kurma çabalarını destekleyen kilit bir hükümet figürü olan Kubrakov'u görevden aldığını söyledi.

41 yaşındaki bakanın görevden alınması, güçlü bakanlığını iki ayrı hükümet portföyüne ayırma planlarının ortasında geldi. 

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