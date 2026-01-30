Ukrayna polisi alarmda. Üç saatte 2 bin bomba ihbarı
30.01.2026 15:30
Ukrayna genelinde üç saat içinde kamu binaları, bankalar ve okulları hedef alan 2 binden fazla bomba ihbarı yapıldı.
Ukrayna polisi, ülke genelinde üç saatlik bir süre içinde 2 binden fazla bomba ihbarı alındığını açıkladı. İhbarların kamu binaları başta olmak üzere çok sayıda noktayı kapsadığı belirtildi.
İHBARLAR KAMU KURUMLARINI HEDEF ALDI
Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında hükümet kurumları, iş yerleri, bankalar ve eğitim kurumlarına yönelik 2 bini aşkın bomba ihbarı alındı. İhbarların ülkenin büyük bölümünü kapsadığı kaydedildi.
ŞU ANA KADAR PATLAYICI BULUNMADI
Polis ekiplerinin ihbarların yaklaşık üçte birini kontrol ettiği, incelenen noktalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı belirtildi. Kontrollerin sürdüğü ifade edildi.
Ukrayna, Rusya’nın işgalinin başlamasından bu yana sık sık siber saldırıların hedefi olurken, bu ölçekte ve kısa sürede gelen bomba ihbarlarının nadir görüldüğü vurgulandı.
2023 YILINDA DA BENZERİ YAŞANMIŞTI
Ülkede son büyük bomba ihbarı dalgasının 2023 yılında meydana geldiği ve o dönemde okulların hedef alındığı hatırlatıldı.