Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Novgorod bölgesinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

"Yanıt vereceğiz" diyen Lavrov yaşananların Moskova'nın "müzakerelerdeki pozisyonlarını değiştireceğini" ancak "görüşmelere devam edeceklerini" söyledi.

Rus bakan, karşı saldırının zamanı ve hedeflerinin değerlendirildiğini duyurdu.

ZELENSKİ'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski Putin'in konutuna saldırı yapıldığına ilişkin açıklamalara yanıt verdi.



Rusya'nın Kiev'deki binaları vurmak için zemin hazırladığını belirten Zelenski, “Bunlar yalan. Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi baltalamak istiyor.” dedi. Zelenski, ABD'nin Rusya'nın tehditlerine uygun şekilde yanıt vermesini istedi.

Beyaz Saray Sözcüsü ise Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin arasında Ukrayna Savaşı'na ilişkin olumlu bir telefon görüşmesi yapıldığını açıkladı.