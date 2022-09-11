Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi

Ukrayna ordusu, Harkov bölgesinde yürütülen karşı saldırı sonucu çekilen Rus güçlerinin Herson bölgesinde de bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiğini öne sürdü.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 11.09.2022 - 21:19

Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi

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ordusu, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde yer alan bazı yerleşim birimlerdeki mevzilerini terk ettiği iddiasında bulundu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde yürüttüğü karşı saldırı nedeniyle Rus güçlerinin bölgedeki mevzilerini terk etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölgedeki yerleşim birimlerinin geri alınmaya devam edildiği aktarıldı.

Herson bölgesindeki duruma da değinilen açıklamada, Rus güçlerinin bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiği ileri sürüldü.

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