Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu

Ukrayna'da Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Rus güçlerinin Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinde hastaneye roketli saldırı düzenlediğini, bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını bildirdi.



Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede ağır hasar oluştuğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.



ZELENSKİ: HALKIMIZA HER SALDIRI İÇİN MİSİLLEME KAÇINILMAZ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yaptığı yazılı açıklamada, Kupyansk'taki hastanenin ana binasında yangın çıktığını belirterek "Düşman halkı acımasızca terörize etmeyi sürdürüyor. Ancak her işgalci açıkça hatırlamalıdır; şehirlerimize, halkımıza her saldırı için misilleme kaçınılmazdır. Irkçıların kıyamet günü mutlaka gelecektir" dedi.



Kupyansk şehri, Ukrayna ordusunun geçen ay başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınmıştı. Şehrin kontrolü Ukrayna güçlerinde olsa da çevresinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.