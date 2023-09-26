Ukrayna, Rus komutan Viktor Sokolov'un öldürüldüğünü öne sürdü

RUSYA'DAN YALANLAMA GELMEDİ



Reuters, abonelerine geçtiği haberde Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sokolov'un akıbetine ilişkin sorularına yanıt vermediğini aktardı.



Özel Harekat Kuvvetlerinden 23 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın kontrolündeki Sivastopol kentinde Rus filosunun üst düzey personelinin katıldığı toplantı sırasında Karadeniz Filosu karargahının vurulduğu ve aralarında Rus filosunun üst düzey komutanlarının da bulunduğu onlarca ölü ve yaralının olduğu öne sürülmüştü.



Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov, bu göreve Ağustos 2022'de getirilmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı da 22 Eylül'de Sivastopol'deki Rus Karadeniz Donanması'na yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejimi Sivastopol şehrine füze saldırısı yaptı. Saldırı püskürtülürken 5 füze, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırı sonucunda Karadeniz Donanması'nın tarihi karargah binası hasar gördü." ifadelerini kullanmış, saldırının ardından bir Rus askerinden haber alınamadığı bildirilmişti.



Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'u Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmişti.