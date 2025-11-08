Ukrayna: Rus ordusunda bin 400’den fazla Afrikalı savaşçı var

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, bu kişilerin büyük kısmının Rusya tarafından kandırılarak ya da zorla cepheye gönderildiğini belirterek Afrika hükümetlerine “vatandaşlarını uyarmaları” çağrısında bulundu.

Sybiha, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Yabancı askerlerin akıbeti trajik. Çoğu, cepheye gönderildikleri ilk çatışmada ölüyor. Bu sözleşmeler adeta bir ölüm fermanı” dedi. Ukraynalı bakana göre Rusya, Afrikalı gönüllüleri kimi zaman para vaatleriyle, kimi zaman da sahte iş ilanlarıyla kandırıyor.

“YÜKSEK MAAŞLI İŞ VAADİ”

Afrika ülkeleri de bu durumu doğruluyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Donbas bölgesinde mahsur kalan 17 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için soruşturma başlattıklarını açıkladı. Söz konusu kişilerin “yüksek maaşlı işler” vaadiyle Rusya’ya çekildiği bildirildi. Rusya’nın ayrıca bazı Güney Afrikalı ve Afrikalı kadınları “otelcilik ve yemek hizmetleri” bahanesiyle drone fabrikalarında çalıştırmak üzere ülkeye getirdiği iddia ediliyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da bazı vatandaşlarının yanlış yönlendirme sonucu Rus askeri kamplarında tutulduğunu doğruladı. Ruto, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, genç Kenyalıların savaş tehlikesi konusunda farkındalık kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Ukrayna, yakalanan yabancı savaşçıların çoğunun ilk çatışmalarında esir alındığını ve yakın zamanda milliyetlerine dair daha fazla bilgi paylaşılacağını açıkladı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın savaş gücünü artırmak için uzun süredir yabancı paralı askerleri kullandığını savunuyor. Ukraynalı yetkililere göre bu gruplar arasında Afrikalıların yanı sıra Çin, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve Küba’dan gelen savaşçılar da bulunuyor. Ukrayna, özellikle Küba’dan yaklaşık 20 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını tahmin ediyor.