Ukrayna-Rusya arasında en büyük esir takası gerçekleşti

Ukrayna askeri istihbaratının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, 95'i Azovstal fabrikasını savunan 144 Ukraynalı asker, saldırıların başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük esir takasıyla serbest kaldı.



Söz konusu askerlerin çoğunda ciddi yaralanmaların olduğu belirtilirken, tedavi süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, mayıs ayında Azovstal'daki son askerin de teslim olduğunu duyurmuştu.

Rus yanlısı ayrılıkçı liderlerden biri de 144 Rus ve ayrılıkçı askerin, serbest kaldığını ve Rusya'ya döndüğünü teyit etti.



Konuya ilişkin henüz Moskova'dan bir açıklama yapılmadı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından esir tutulan 144 Ukraynalı askeri kurtardıklarını bildirdi.



Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, iyimser ve önemli bir haberi vermek istediğini dile getirerek, "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık. Bunların arasında 59 ulusal muhafız, 30 deniz kuvvetleri, 28 ordu, 17 sınır muhafızı, 9 terörle mücadele askeri ile 1 polis var." diye konuştu.



Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, “Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

