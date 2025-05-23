Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 270 asker ve 120 sivil takas edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."



Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.



İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER



Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.



İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.



Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.