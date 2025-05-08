Ukrayna: Rusya, ateşkes başladıktan sonra da saldırılarını sürdürdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar süreceği açıklanan ateşkes yürürlüğe girdi. Ukrayna, Rusya’nın ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.



Ukrayna’nın doğu cephesindeki ordu sözcüsü Viktor Trehubov, Rusya’nın ateşkesin yürürlüğe girdiği gece yarısından sonra da pek çok bölgeye saldırılarda bulunduğunu söyledi. Ukrayna’dan yapılan açıklamada, saldırıların doğudaki Sumy bölgesini hedef aldığı belirtildi.



Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri, yerel saatle 08.00 itibarıyla Ukrayna hava sahasında herhangi bir Rus füzesi ya da insansız hava aracı tespit edilmediğini bildirdi.



ZELENSKİ’DEN 30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ateşkes ilanının ardından 9 Mayıs’ta “Zafer Günü” dolayısıyla Rusya’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenski’nin Moskova’ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.



Bugün itibariyle, Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak için dünyanın farklı yerlerinden devlet başkanları başkent Moskova'ya gelmeye başlarken, Ukrayna da Rusya’ya İHA saldırılarında bulunmuş, bu durum hava trafiğini etkilemişti.



Rusya’nın batısındaki Nizhny Novgorod Havalimanı, bugün erken saatlerde “sivil uçakların uçuş güvenliğini sağlamak” için bir buçuk saat boyunca kapalı kaldı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, 30 günlük ateşkes çağrısını yineledi. Zelenski, “Diplomasiye şans verebilecek bu teklifi geri çekmiyoruz. Ancak dünya Rusya’dan herhangi bir yanıt (geldiğini) görmüyor” dedi.



RUSYA: ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL UKRAYNA



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da dün yaptığı yazılı açıklamada 30 günlük ateşkes olasılığına değindi.



Zaharova yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un Fox News'e verdiği röportajda, “Rusya ile Ukrayna arasında 30 günlük bir ateşkes sağlanmasının önündeki tek engelin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu öneriye karşı çıkması” şeklindeki ifadelerini eleştirdi.



Rusya’nın hiçbir zaman ateşkese karşı olmadığının altını çizen Zaharova, bunu iki kere gösterdiklerini belirtti.



Zaharova, 30 günlük sürenin Ukrayna ordusu tarafından muharebe potansiyelinin artırılması, hızlandırılmış seferberlik ve silah temini için kullanabileceğini kaydetti. Böylesi bir durumda 30 gün içinde çatışmanın yeni bir şiddette alevleneceğini dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolayısıyla ateşkesin önündeki tek engel, anlaşmaları ihlal eden ve uzun vadeli ateşkesin şartlarını ciddi şekilde müzakereye yanaşmayan Kiev'dir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Bayramı'nda ilan ettiği 8-10 Mayıs tarihlerindeki 72 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sergileyeceği tavır, onun barışçıl niyetlerinin bir sınaması olacak."

