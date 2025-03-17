Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri | Trump: Putin'le yarın konuşacağım

Rusya Ukrayna Savaşı'nda ateşkese yönelik tartışmalar sürereken ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama geldi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın konuşacağını açıkladı.

Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, Rusya ve Ukrayna arasında “bazı varlıkların” paylaştırılması konusunu görüştüklerini söyledi ve şunları belirtti: "Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz."

Anlaşmada odak noktanın toprak ve enerji santralleri olduğunu belirten Trump, "İki taraf arasında bazı varlıkların paylaştırılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor" diye ekledi.

"TRUMP BARIŞTA ISRARCI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıklamıştı. Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

