Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri yeniden İstanbul'a dönebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ve Rusya'nın ABD ile yürüttüğü üçlü barış müzakeresinin bir sonraki turunun İstanbul'da yapılabileceğini söyledi. Peskov barış görüşmelerinin yeni ayağı için planın henüz netleşmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, şu aşamada yalnızca barış sürecinin devam edeceğine dair bir mutabakat olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna'nın heyetleri geçen yıl Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da üç kez bir araya gelmişti. Bu yıl ise ABD'nin ara buluculuğunda Abu Daabi ve Cenevre'de toplantılar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşmüş. görüşmede “İran'ın etrafındaki çatışma ve Ukrayna'daki müzakerelerin" konu edinildiği belirtilmişti. Putin'in, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ABD'nin ve bizzat Trump'ın arabuluculuk çabalarını övdüğü ifade edilmişti.