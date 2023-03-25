Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi

Kupyansk ve Liman yönünde Rusların saldırılarının başarısız olduğu ileri sürülen açıklamada, “Bahmut yönünde düşman Bahmut şehrine saldırıları sürdürüyor.” denildi.



Rus ordusunun Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların da başarısız olduğu öne sürüldü.



Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 17 kez vurduğu aktarılan açıklamada, "Askerlerimiz, düşmanın Mi-24 helikopterini ve 6 insansız hava aracını düşürdü." bilgisi paylaşıldı.



Ukrayna füze ve topçu birimlerinin Rusya'ya ait 2 komuta noktasını, 2 uçaksavar füze sistemini, 1 mühimmat bileşimi ve 2 elektronik harp istasyonunu imha ettiği kaydedildi.

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