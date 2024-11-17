Ukrayna: Rusya, en yoğun saldırılarından birini başlattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 996 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılar yoğun bir şekilde sürerken, Rusya bugün Ukrayna'ya Ağustos ayından bu yana en büyük füze saldırısını gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısına 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıklarken, Mykolaiv kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskİ, “Ne yazık ki, tesislerde isabet ve düşen enkaz nedeniyle hasar meydana geldi. Kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Şu an itibariyle elektriksiz bölgeler var ve gerekli tüm güçler olay sonrası yenileme çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Saldırıyı “Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik büyük bir toplu saldırı” ifadeleriyle aktaran Zelenski, “Hava savunma güçlerimiz 140'tan fazla hava hedefini imha etmiştir. Bu saldırının püskürtülmesinde görev alan tüm hava savunma güçlerimize minnettarız. Hepsi organize bir şekilde çalıştı.” ifadelerini kullandı.

"EN YOĞUN HAVA SALDIRISI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'daki şehirleri yoğun hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

Sibiha açıklamasında, "Rusya, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle barışçıl şehirlere, uyuyan sivillere ve kritik altyapılara yönelik en yoğun hava saldırılarından birini başlattı." ifadesini kullandı.



Rus saldırısının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısa süre önce telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunan Sibiha, "Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA SALDIRILARINI GENİŞLETİYOR



Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun ülkenin birçok bölgesine füze ve İHA fırlattığı bildirildi.



Yetkililer, Ukrayna'nın birçok kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro, Zaporijya, Kriviy Rig kentlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.



Mıkolayiv kentine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.



RUS ORDUSU ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALIYOR



Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.



Ülkesinin enerji altyapısına yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini kaydeden Galuşçenko, "Düşman, Ukrayna genelindeki elektrik üretim ve iletim tesislerine saldırıyor." ifadesini kullandı.



Galuşçenko, ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.



Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerine göre saldırılar devam ediyor.

