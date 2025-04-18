Ukrayna: Rusya Harkiv ve Sumi’yi vurdu, 2 kişi öldü

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv kentine füze saldırısı düzenlediğini, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların arasında beş çocuğun da olduğu, saldırıda apartmanların, bir eğitim-öğretim kurumunun ve sivillere ait bir işletmenin de hasar aldığı belirtildi.



Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine sabah saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında da bir kişinin yaşamını yitirdiği, Paskalya için unlu mamül üretimi yapılan bir imalathanedeki bir kişinin yaralandığı açıklandı.



ZELENSKİ: RUSYA, ARTIK DAHA ÇOK SİVİL ALTYAPIYI VURUYOR



Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkiv’in Belediye Başkanı Ihor Terekhov, olay yerinden gelen ilk bilgilere göre saldırıda 15 apartmanın zarar gördüğünü aktardı. Bölgeden basına yansıyan görüntülerde de bir apartmanın yakınlarında yaralı halde bulunan kişilere ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji tesislerine yönelik saldırı sayısını azalttığını ancak bunun yerine sivil altyapıya saldırı düzenlediğini söylemişti.



Rusya ve Ukrayna, ABD’nin girişimiyle karşılıklı olarak enerji altyapılarına yönelik saldırılarını geçici süreyle durdurmayı kabul etmişti, ancak karşılıklı saldırılar ve saldırı suçlamaları devam etmişti.

Dün başkent Kiev’de düzenlediği toplantıda basına açıklamalarda bulunan Zelenski, Rusya’nın anlaşmadan önce düzenlediği sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında bulunduğunu söyledi.

