Ukrayna: Rusya ile doğalgaz transit anlaşması 2024 sonrası için uzatılmayacak

Ukrayna, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurdu.

Ukrayna: Rusya ile doğalgaz transit anlaşması 2024 sonrası için uzatılmayacak

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, yönetiminin  transiti konusundaki tutumunun net olduğu belirtilerek, "Avrupa'ya boru hatları ile doğalgaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, doğalgaz konusunun ancak "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin gündeme getirmesi durumunda" görüşülebileceği vurgulandı.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 28,4 azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.

Ukrayna'nın ulusal doğalgaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan hükümetler arası anlaşma, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 2021-2024 dönemi için senede 40 milyar metreküp doğalgazın transitini öngörüyor.

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