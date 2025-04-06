Ukrayna: Rusya Kiev’e saldırdı, 3 kişi yaralandı

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın başkent Kiev’e bugün sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırısı sebebiyle en az üç kişinin yaralandığını, çok sayıda yangın çıktığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Polonya ile sınır bölgeleri de dahil olmak üzere saldırı uyarısı yapmasının ardından tüm ülke için hava saldırısı uyarısı verildi. Kiev Valisi Vitali Kliçko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sebebiyle en az üç bölgede yangın çıktığını bildirdi. Açıklamaya göre, Darnytskyi bölgesinde yaralanan iki sivil hastaneye kaldırıldı. Kliçko, paylaşımında, “Sığınakları terk etmeyin” çağrısında bulundu.



MYKOLAİV’E SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI



Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları da Kiev bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyduklarını, bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyette olmasından kaynaklanmış gibi durduğunu anlattı. Saldırının boyutu netlik kazanmazken, bu saldırının öncesinde Rusya'nın Ukrayna’nın güneyindeki Mykolaiv bölgesine de saldırı düzenlediği açıklanmıştı. Söz konusu saldırıda üç kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Bu iki saldırı, Rusya’nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentine saldırısında aralarında dokuz çocuğun da olduğu en az 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.



RUSYA: 11 UKRAYNA İHA’SI İMHA EDİLDİ



Rusya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump’ın da girişimiyle enerji altyapılarına düzenlenen saldırıları geçici olarak durdurmayı kabul etmişti.



İki ülkenin karşılıklı saldırıları sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birimlerinin gece saatlerinde Ukrayna’ya ait 11 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. Telegram üzerinden yapılan açıklamaya göre, İHA’lar Kursk ve Belgorod ile güneydeki Rostov bölgesi üzerinde etkisiz hale getirildi.



Rostov Bölgesel Vali Vekili Yuri Slyusar, Telegram paylaşımı yaparak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtmişti. Basına yansıyan haberlerde, İHA’lardan düşen parçaların bölgedeki bir idari binaya isabet ettiği belirtildi.

