Ukrayna: Rusya Odesa’ya saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durum Servisleri, Rusya’nın gece saatlerinde Karadeniz’deki liman kenti Odesa’ya insansız hava araçlarıyla saldırdığını, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından bölgede yangınlar çıkarken, altyapının da zarar gördüğü bilgisi verildi.



ÖLENLERDEN BİRİ DEMİRYOLU İŞÇİSİ



Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Düşmanın saldırısı çok katlı konutlara, özel konutlara, bir süpermarkete, bir okula ve araçlara zarar verdi. Bazı yerlerde yangınlar çıktı; yangınlar kurtarma ekiplerimiz tarafından söndürülüyor” bilgisini verdi.



Ukrayna’da devlet demiryolları şirketi Ukrzaliznytsia da saldırı sebebiyle tren raylarının, bir bağlantı ağının ve üç yük vagonunun hasar gördüğünü belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, “Demiryolu çalışanları, yük trenlerinin aksama olmadan limanlara gidebilmesi için hızla onarım çalışmaları yürütüyor” ifadeleri kullanıldı. Saldırının yolcu trenlerinin takviminde bir gecikme yaratmadığını belirten Ukrzaliznytsia, saldırıda ölen kişilerden birinin demiryolu işçisi olduğu bilgisini verdi.



“RUSYA, 5 FÜZE VE 170 İHA İLE SALDIRDI”



Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise Rusya’nın gece saatlerinde beş balistik füze ve 170 İHA ile saldırı düzenlediği bilgisi verildi. Hava Kuvvetleri, 74 İHA’nın vurularak düşürüldüğünü, 68 İHA’nın ise “elektronik savaş yöntemleri” ile etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamada geri kalan 28 İHA’ya ne olduğu konusunda bilgi verilmedi.

