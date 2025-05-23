Ukrayna: Rusya, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Odessa kentindeki liman altyapısına iki balistik füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna: Rusya, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu
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Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Oddesa'daki bir liman altyapısına balistik füzelerle saldırdığını belirtti.

Saldırıda iki balistik kullanıldığını aktaran Kiper, "Düşman, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu. Bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Kiper, saldırıda ölen kişinin liman çalışanı olduğunu, yaralı 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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