Ukrayna: Rusya, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Oddesa'daki bir liman altyapısına balistik füzelerle saldırdığını belirtti.



Saldırıda iki balistik füze kullanıldığını aktaran Kiper, "Düşman, Odessa'daki liman altyapısını iki balistik füzeyle vurdu. Bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.



Kiper, saldırıda ölen kişinin liman çalışanı olduğunu, yaralı 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.