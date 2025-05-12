Ukrayna: Rusya onlarca İHA fırlattı, sivil yük treninin makinisti yaralandı

Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da doğrudan görüşmelerin yapılması beklenirken, Ukrayna Rusya’nın gece saatlerinde ülkeye yönelik 108 insansız hava aracı fırlattığını ve sivil bir yük treninin de isabet aldığını açıkladı.



Ukrayna ve Avrupalı liderler, Rusya’ya bugünden itibaren ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes ise cumartesi günü sona ermişti.



"ATEŞKES TEKLİFLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR, SALDIRILAR SÜRÜYOR"



Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün yerel saatle 23.00 itibarıyla Rusya’dan atılan İHA’lardan 55’inin imha edildiğini duyurdu. Telegram kanalından açıklama yapan Hava Kuvvetleri, 30 “simülatör İHA”nın da hiçbir şeye çarpmadan yolunu kaybettiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Rus İHA’ları Ukrayna’nın doğu, kuzey, güney ve iç kesimlerinde düşürüldü.



Ukrayna Demiryolları (Ukrzaliznytsia) da yaptığı açıklamada, doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan demiryolu altyapısına yönelik bir İHA saldırısı düzenlendiğini, saldırıda sivil yük treninin makinistinin yaralandığını belirtti.



Kurum, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Ateşkes teklifleri göz ardı ediliyor; demiryolu altyapısına düşmanca saldırılar devam ediyor” ifadelerini kullandı.



ZELENSKİ, ATEŞKES TALEBİNİ YİNELEMİŞTİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirmişti.



Rusya'ya bugünden itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenski, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.



Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenski, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullanmıştı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:



"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

