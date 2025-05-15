Ukrayna: Rusya, Oreşnik füzesini test ediyor olabilir

Rusya’nın gelişmiş hipersonik silah sistemlerinden biri olan RS-26 "Oreşnik" füzesinin test ediliyor olabileceği yönündeki iddialar, bölgedeki gerginliği yeniden tırmandırdı. Ukraynalı savunma yayını Militarnyi’ye göre, Rusya 12-13 Mayıs tarihlerinde Kapustin Yar füze deneme sahası çevresindeki hava sahasını kısıtlayan bir NOTAM (hava sahası uyarısı) yayımladı. Bu durum, Moskova'nın yeni bir hipersonik saldırıya hazırlandığına dair spekülasyonları artırdı.





Oreşnik füzesi, Kasım 2024’te Dnipro kentine düzenlenen saldırıda ilk kez sahneye çıkmıştı. Ancak o saldırıda füze, olası maksimum yıkıcı potansiyelini kullanmamış; daha hafif bir harp başlığı ile donatılmıştı.

Bu tür bir füze karşısında yalnızca ABD yapımı THAAD hava savunma sistemi teorik olarak etkili olabilir; ancak bu sistemin şimdiye kadar hipersonik hedeflere karşı gerçek savaş koşullarında başarılı olduğu kanıtlanmış değil.



Yemen’deki Husilerin İsrail’e karşı kullandığı hipersonik “Palestine-2” füzesinin THAAD sistemini aşması, hipersonik tehdidin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Rusya’nın bu alandaki sistemleri ise çok daha gelişmiş durumda.





Geçmiş veriler, Rusya’nın Kapustin Yar’daki NOTAM duyurularının ardından büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini gösteriyor. Aralık 2024’teki benzer bir uyarıyı takiben Ukrayna’ya yönelik geniş kapsamlı bir füze saldırısı düzenlenmişti. Uzmanlara göre, Rusya şimdi de benzer bir hazırlık içinde olabilir.