Ukrayna: Rusya otobüsü vurdu, 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesindeki askeri yetkililer, Rusya’nın Sumi bölgesinde, içinde sivillerin olduğu bir otobüse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini suyurdu. Saldırıda en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan ilk açıklamada, can kaybının en az sekiz olduğu belirtilmişti.



Sumi askeri idaresinin başındaki Ihor Tkachenko, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yolcular yaralandı. Sağlık ve kurtarma ekipleri, acilen olay yerine gönderildi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Polisi de Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sadece bir saldırı daha değil, aynı zamanda alaycı bir savaş suçu" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya devlet haber ajanslarından TASS'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Rusya güçleri Ukrayna'nın Sumi bölgesinde, askeri ekipmanların hazırlık alanını vurdu.

İSTANBUL'DAKİ ZİRVEDEN SAATLER SONRA



Söz konusu saldırı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul’da 3 yılın ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapmasından saatler sonra yaşandı.

16 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılımıyla düzenlenen görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak biner savaş esirini takas etme konusunda anlaşmıştı. Bu, gerçekleşmesi halinde iki ülke arasındaki en büyük esir takası olacak.

