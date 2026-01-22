Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tünelin ucundaki ışık göründü, "Son bir konu kaldı"

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitişinin yakın olduğunu işaret etti. Witkoff, müzakerelerin devam ettiğini, üzerinde anlaşılması gereken son bir konu kaldığını söyledi. Davos Zirvesi'nde konuşan Witkoff, “Ukrayna'nın harika bir müzakere ekibi var” dedi, “Eğer iki tarafta bunu çözmek istiyorsa çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "anlaşmayı başaracağız" diye konuştu ve Davos'tan Moskova'ya geçeceğini, savaşın bitişini orada konuşacağını söyledi. Witkoff ayrıca Ukrayna içinde “gümrük vergisiz bölge” yaratılmasının ülke ekonomisi için “oyunu değiştiren şey” olacağını söyledi.

ZELENSKİ DAVOS'A GİDİYOR

Reuters'a göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün zirveye katılmak üzere İsviçre'nin Davos kentine hareket etti.