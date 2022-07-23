Ukrayna: Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının bir gün ardından Odessa'yı vurdu

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odesa deniz ticaret limanına saldırdı; 2 füze limanın altyapısını vurdu" denildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin, “Birleşmiş Milletler Türkiye’yi Rusya’nın Karadeniz’de tahıl koridorunun güvenli işleyişi için yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıyoruz” açıklaması yapıldı.



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI HAKKINDA



Tahılın ukraynadan sevkiyatını sağlayacak anlaşma dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde imzalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesindeki anlaşmayı Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres imzaladı.



ZELENSKİ: 20 MİLYON TON İHRAÇ EDİLECEK



Zelenski, İstanbul'da dün imzalanan anlaşmaya ilişkin Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı.



"Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılmasını sağladığını vurguladı.



Zelenski, anlaşma sayesinde geçen yıl toplanan 20 milyon ton tahıl ihraç edileceğini, bu sene şimdiden toplanmaya başlanan hasadın da icra edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:



"Bu vesileyle Rusya’nın kışkırttığı gıda krizini azaltma şansımız var. Ayrıca bize yardım eden ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde siyasi kaosa yol açabilecek kıtlığı önleme şansımız var. Bu da Ukrayna’nın bu savaşta hayatta kalabileceğinin bir başka kanıtıdır."



Ukrayna’dan deniz ihracatının yeniden başlatılması için birçok liderin çaba gösterdiğine işaret eden Zelenski, "Bu bağlamda özellikle BM Genel Sekreteri'ne ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çabalarından dolayı minnettarım" dedi.