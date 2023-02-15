Ukrayna: Rusya tahıl koridorundaki çalışmalarda suni gecikmeler oluşturuyor

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Karadeniz’deki tahıl koridoru çalışmalarında gecikmeye yol açan eylemler yaptığı belirtilerek, bundan derin endişe duyulduğu kaydedildi.



Rus denetçilerin bilinçli olarak gemilerin denetim süresini uzattığı savunulan açıklamada, “İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki denetim gruplarındaki Rusya temsilcileri, İstanbul Boğazı'ndan Ukrayna limanlarına giriş çıkış yapan gemilerin denetimini sistematik olarak aylardır erteliyor.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, tahıl koridoru garantörleri Birleşmiş Milletler ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası topluma, Rusya’dan suni gecikmelere derhal son vermesini istemeleri çağrısı yapıldı.

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