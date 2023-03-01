Ukrayna: Rusya topraklarına saldırmıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya topraklarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı iddialarını yalandı. Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yalnızca savunma savaşı yürüttüğünü açıkladı.

Ukrayna: Rusya topraklarına saldırmıyoruz
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Twitter hesabından ’daki insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Podolyak, " topraklarına saldırmıyor. Ukrayna tüm topraklarını işgalden kurtarmak amacıyla bir savunma savaşı yürütüyor. Bu bir aksiyom. Rusya'da panik ve çökme süreçleri büyüyor, altyapı tesislerine tanımlanamayan uçan nesnelerce iç saldırılardaki artış bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Rusya topraklarına saldırmıyoruz - 1

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’nın valisi Andrey Vorobyov pazartesi günü, şehrin güneydoğusundaki bir köyün yakınlarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü. Rusya medyasında paylaşılan fotoğrafta da hasar görmüş bir İHA’nın karlı bir ormana düştüğü görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın İHA'ları kullanarak Krasnodar bölgesi ve Adige Cumhuriyeti'nde sivil altyapıya yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Moskova Bölgesi ve Belgorod'da aynı gün İHA'lar düştü.

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