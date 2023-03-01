Ukrayna: Rusya topraklarına saldırmıyoruz

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’nın valisi Andrey Vorobyov pazartesi günü, şehrin güneydoğusundaki bir köyün yakınlarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü. Rusya medyasında paylaşılan fotoğrafta da hasar görmüş bir İHA’nın karlı bir ormana düştüğü görüldü.



Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın İHA'ları kullanarak Krasnodar bölgesi ve Adige Cumhuriyeti'nde sivil altyapıya yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Moskova Bölgesi ve Belgorod'da aynı gün İHA'lar düştü.