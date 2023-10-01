Ukrayna: Rusya, ülke geneline 30 İHA ve füzeler ile saldırı düzenledi

HARKİV'E S-300 FÜZELERİ İLE SALDIRI



Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rus ordusunun kente yönelik 3 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.



Füzelerin bir işletmeye isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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