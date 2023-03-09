Ukrayna: Rusya, ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına 81 füzeyle saldırdığı belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

“Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.” diyen Zalujnıy, Rus güçlerinin ayrıca saldırılarda 8 Şahid insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktardı.

Zalujnıy, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla ve ülkenin diğer savunma birlikleriyle işbirliği yaparak 48 seyir füzesinden 34’ünü ve 4 Şahid-136 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın 8 hava füzesinin de hedeflerine ulaşamadığını kaydetti.