Ukrayna: Rusya vakum bombası kullandı

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 02:03

Ukrayna: Rusya vakum bombası kullandı

Amerikan basınında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, Markarova'nın "Ruslar bugün 'da Cenevre Sözleşmesi'nde kullanımı yasaklanan vakum bombasını kullandı. 'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük." ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN SAVAŞ SUÇU NİTELEMESİ

Öte yandan söz konusu iddialar, günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu.

Psaki, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

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