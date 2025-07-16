Ukrayna: Rusya yüzlerce İHA ile saldırı düzenledi, 15 kişi yaralandı

Ukrayna, Rusya’nın yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve bir füze ile saldırı düzenlediğini ve ülkenin enerji altyapısını vurduğunu açıkladı. Saldırılarda en az 15 kişi yaralandı.



Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, Rusya, Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan Harkov, Kryvyi Rih ve Vinnytsia kentlerini 400 İHA ve bir balistik füze ile hedef aldı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın uzun menzilli saldırılarının enerji altyapısını hedef aldığını söyledi.



ZELENSKİ: RUSYA, STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRMİYOR



Ukrayna’nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, Kryvyi Rih ile Dnipropetrovsk bölgesindeki diğer noktalarda 80 bin ailenin elektriğinin kesildiğini açıkladı.



Hava Kuvvetleri, Rusya’nın fırlattığı İHA’lardan çoğunu vurarak düşürdüğünü, 12 hedefin ise 57 İHA ve füze ile vurulduğunu bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son dönemde yeniden şiddetlenen saldırılarını Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatına yeşil ışık yakmasının gerekçesi olarak açıklamıştı.



Zelenski de X hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya stratejisini değiştirmiyor; bu teröre karşı etkili bir şekilde durmak için savunmanın sistematik bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor: Daha fazla hava savunması, daha fazla engelleyici (İHA), Rusya’nın verdiğimiz karşılığı daha fazla hissetmesi için daha fazla kararlılık” ifadelerini kullandı.



POLONYALI ŞİRKETİN FABRİKASI DA VURULDU



Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya’nın Vinnytsia ve çevresindeki bölgeye düzenlediği saldırıda da sekiz kişi yaralandı.



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, X hesabından yaptığı paylaşımda, İHA’ların Vinnytsia’daki Polonyalı ahşap döşeme üreticisi Barlinek Group’un fabrikasını vurduğunu açıkladı.



Sikorski, “Fabrika müdürü bana bunun (saldırı) üç yönden geldiğini ve kasıtlı olduğunu söyledi. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in suç teşkil eden savaşı gittikçe sınırlarımıza daha da yaklaşıyor” açıklamasında bulundu.



KİEV’DE HAVA SAVUNMA BİRİMLERİ DEVREYE GİRDİ



Kryvyi Rih bölgesinin askeri yetkilisi Oleksandr Vilkul, Rusya güçlerinin bir füze ve 28 İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Vilkul, bazı bölgelerde su tedarikinin de sekteye uğradığını bildirdi.



Vilkul, 17 yaşındaki bir çocuğun saldırıda ağır yaralandığını ve hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.



Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, Rusya’nın bu bölgeye düzenlediği saldırıda da en az 17 patlama sesinin duyulduğunu, 20 dakika süren İHA saldırısında üç kişinin yaralandığını açıkladı.



Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentteki hava savunma birimlerinin de bir kez devreye girdiğini, hasar, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

